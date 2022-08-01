OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Германская OBI GmbH, владевшая в Россию сетью из 27 DIY-магазинов OBI, закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже шести юридических лиц. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам". Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.

Сумма сделки, по данным одного из источников, символическая - 1 евро. ФАС одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.

OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тысячи сотрудников в стране.