OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Германская OBI GmbH, владевшая в Россию сетью из 27 DIY-магазинов OBI, закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Речь идет о продаже шести юридических лиц. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам". Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.
Сумма сделки, по данным одного из источников, символическая - 1 евро. ФАС одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.
В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.
OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тысячи сотрудников в стране.
Главы МИД, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана обсудят в Ташкенте расширение сотрудничества
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе и НВФ в Карабахе
Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
«Казатомпром» в I полугодии сократил производство урана на 3,6%
ИВ Баку отбирает подрядчиков на осуществление ряда работ
Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2026г составит $5 млрд - Джаббаров
Пограничники Азербайджана в июле задержали 19 нарушителей госграницы
Число случаев COVID-19 в мире превысило 577,3 млн - университет Хопкинса
Азербайджанские шахматисты уверенно стартовали на Олимпиаде в Ченнаи
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ