В Бельгии из-за жары и засухи стали востребованы традиционные лозоходцы

Жара и засуха, обрушившиеся нынешним летом на Бельгию, как и ряд других стран Европы, и последовавшие ограничения на использование водных ресурсов поставили в сложное положение бельгийских сельхозпроизводителей.
Урожай многих требующих полива культур оказался под угрозой, и в поисках решения немало фермеров стало обращаться за помощью к лозоходцам - людям, которые с помощью лозы ищут водные слои для устройства колодцев.
Аномальная жара подтвердила, что такой промысел еще существует, несмотря на то, что большинство современных бельгийцев считают лозоходцев либо шарлатанами, либо одержимыми иллюзией людьми. Однако в эти дни бельгийские лозоходцы завалены заказами, утверждает телеканал RTBF.
Канал взял интервью у некоего Патрика, который занимается лозоходством 20 лет. Тот заверяет, что в его деятельности нет ничего ненаучного, и приводит якобы аргументы о том, как электрические поля в сочетании с его индивидуальными способностями позволяют не только точно определять местонахождение источника, но даже его глубину.
"В это верят или не верят. Тем временем Патрик едва успевает выезжать на вызовы. Обычно их было 5-6 в неделю, а теперь стало 5-6 в день", - сообщает RTBF.
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