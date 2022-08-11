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Дальнее зарубежье 11.08.2022 16:41

Пожарные борются с крупным лесным пожаром на юго-западе Франции

Более тысячи пожарных тушат сильный пожар в сосновом лесу в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, сообщает в четверг Associated Press.

Для борьбы с пожаром также мобилизованы девять специализированных самолётов и два вертолёта.

По оценкам местных властей, уже выгорело около 68 кв км в самом департаменте Жиронда и соседних регионах, где температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию.

Около 10 тыс. человек пришлось эвакуировать, огнем разрушено не менее 16 домохозяйств.

Сильные пожары уже бушевали в департаменте Жиронда в прошлом месяце, тогда пришлось эвакуировать более 39 тыс. человек.

На этой неделе Франция переживает четвертую волну жары в этом году, по данным властей, страна столкнулась с самой сильной засухой за всю историю наблюдений.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛЕС, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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