Пожарные борются с крупным лесным пожаром на юго-западе Франции

Более тысячи пожарных тушат сильный пожар в сосновом лесу в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, сообщает в четверг Associated Press.
Для борьбы с пожаром также мобилизованы девять специализированных самолётов и два вертолёта.
По оценкам местных властей, уже выгорело около 68 кв км в самом департаменте Жиронда и соседних регионах, где температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию.
Около 10 тыс. человек пришлось эвакуировать, огнем разрушено не менее 16 домохозяйств.
Сильные пожары уже бушевали в департаменте Жиронда в прошлом месяце, тогда пришлось эвакуировать более 39 тыс. человек.
На этой неделе Франция переживает четвертую волну жары в этом году, по данным властей, страна столкнулась с самой сильной засухой за всю историю наблюдений.
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