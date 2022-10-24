Азербайджан направил ноту протеста России в связи с антиазербайджанскими выпадами Первом телевизионном канале

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел РФ в связи с появлением 20 и 21 октября 2022 года в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, в которой российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, территориальная целостность Азербайджана была поставлена под сомнение, а показанная географическая карта страны была искажена.
В ноте посольства отмечается, что что гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами.
Посольство довело до сведения министерства, что использование в эфире государственного телеканала предвзятых высказываний и допущение явных политических провокаций идет вразрез не только с официальной позицией России, неоднократно озвученной президентом России и выражающейся в поддержке территориальной целостности Азербайджана, но и подрывает шаги, предпринятые для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе.
Азербайджан настоятельно потребовал от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем.
Б.Рустамбеков
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