Риши Сунак обещает привести Британию к стабильности и единству

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак в понедельник пообещал добиться в стране стабильности и единства ради ее благополучного будущего.
"Великобритания - великая страна, но нет сомнений в том, что перед нами - серьезные экономические трудности", - заявил Сунак в офисе Консервативной партии. Его выступление транслировали британские телеканалы.
"Нам сейчас необходимы стабильность и единство, и я уделю первостепенное внимание тому, чтобы объединить нашу партию и нашу страну", - подчеркнул он.
По его словам, это единственный способ, с помощью которого страна сможет преодолеть все сложности, а также построить "более благополучное будущее".
"Я обещаю, что буду служить вам с честностью и смирением, а также изо дня в день работать на благо британского народа", - сказал лидер британских консерваторов.
Издание The Telegraph отмечает, что речь Сунака по случаю его победы в борьбе за пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьера Великобритании, длилось 84 секунды, что на пять секунд короче выступления Лиз Трасс 20 октября, в котором она объявила об уходе с поста лидера консерваторов, что повлекло и ее отставку с поста премьера.
Телеканал Sky News сообщает, что во вторник утром по местному времени уходящая с поста британского премьера Лиз Трасс прибудет в Букингемский дворец для аудиенции с королем Великобритании Карлом III, который примет ее отставку. Затем, до полудня, король примет у себя Сунака и назначит его главой британского правительства.
Ранее в понедельник в руководстве Консервативной партии заявили, что Сунак автоматически становится новым главой партии, поскольку глава Палаты общин Пенни Мордонт отозвала кандидатуру на выборах премьер-министра.
"Риши Сунак выбран новым главой Консервативной партии", - заявил сэр Грэм Брэди - глава "Комитета 1922" Палаты общин, занимавшегося процессом выбора нового лидера партии.
В 2019 году экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назначил Сунака на пост замглавы Минфина, однако уже в 2020 году тот пошел на повышение и возглавил министерство финансов, заменив на этом посту Саджида Джавида.
5 июля 2022 года Сунак стал вторым министром после Джавида, подавшим в отставку в связи со скандалами вокруг Джонсона. Три дня спустя Сунак заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост нового лидера тори и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Бывший глава Минфина набирал большинство голосов во всех турах выборов главы Консервативной партии, однако в финальном туре уступил бывшей главе МИД Лиз Трасс. Трасс 6 сентября этого года вступила в должность премьер-министра Британии, однако смогла продержаться на ней всего 45 дней.
По данным британских СМИ, во время выборов премьер-министра, проходивших летом, Джонсон призывал выбывших из гонки претендентов на пост главы партии поддержать любую кандидатуру, кроме Сунака.
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