Сроки саммита на высшем уровне Азербайджан-Армения-ЕС в Брюсселе пока не определены – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что пока не определена дата проведения саммита на высшем уровне Азербайджан-Армения-ЕС в Брюсселе.

«На последней встрече (31 августа – ИФ) в Брюсселе между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом совета ЕС была достигнута договоренность о проведении нового саммита в ноябре. Но надо учитывать то, что после этого была проведена незапланированная встреча в Праге (6 октября – ИФ), на которой также принимал участие президент Франции. Поэтому нет точной даты следующей трехсторонней встречи», - сказал Байрамов в субботу журналистам.

Х.Насирзаде