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Внешняя политика 05.11.2022 12:24

Сроки саммита на высшем уровне Азербайджан-Армения-ЕС в Брюсселе пока не определены – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что пока не определена дата проведения саммита на высшем уровне Азербайджан-Армения-ЕС в Брюсселе.

«На последней встрече (31 августа – ИФ) в Брюсселе между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом совета ЕС была достигнута договоренность о проведении нового саммита в ноябре. Но надо учитывать то, что после этого была проведена незапланированная встреча в Праге (6 октября – ИФ), на которой также принимал участие президент Франции. Поэтому нет точной даты следующей трехсторонней встречи», - сказал Байрамов в субботу журналистам.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, САММИТ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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