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Внешняя политика 15.11.2022 17:42

Алиев пригласил Бегая посетить Азербайджан

Баку и Тирана обладают большими возможностями для тесного сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уверен, что этот визит придаст мощный импульс развитию албано-азербайджанских отношений. Мы обсудили с вами сегодня на встрече тет-а-тет многие вопросы и выразили уверенность в том, что имеются большие возможности для будущего тесного сотрудничества», - сказал Алиев во вторник на совместном заявлении с президентом Албании Байрамом Бегаем.

Алиев также отметил наличие высокого политического диалога между двумя странами, регулярные взаимные визиты на высшем уровне. «Эти тесные политические контакты, безусловно, показывают наше намерение, нашу заинтересованность друг в друге и в то же время дают возможность обсуждать очень важные вопросы», - подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку очень высоко ценит поддержку Тираны в вопросе территориальной целостности.

Кроме того, Алиев пригласил Бегая посетит Азербайджан с официальным визитом.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АЛБАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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