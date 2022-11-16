Резников: защита неба Украины - приоритет тема №1 на Ramstein-7

Защита украинского неба - приоритет №1 и основная тема седьмого заседания в формате "Рамштайн" с участием более 50 стран, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Защита неба Украины — наш приоритет №1 и тема №1 на Ramstein 7. Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя», - написал он в Twitter.

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