Австралия полагается на ненадежных поставщиков, желая получить атомные подлодки по соглашению с США и Британией - Макрон

Власти Австралии, которые намерены получить атомные подлодки (АПЛ) в рамках партнерства AUKUS с США и Британией, имеют дело с поставщиками, не заслуживающими доверия, заявил в пятницу Bloomberg президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Макрон сказал, что сделка по ядерным подлодкам, известная как AUKUS, стала мощным сигналом бедствия для Франции, и что Австралии придется положиться на ненадежные линии поставок в военной сфере", - передает агентство.
В сентябре прошлого года США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии. Из-за этого Канберра отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.
В свою очередь Макрон предупредил Канберру, что ее соглашение с Вашингтоном и Лондоном по АПЛ "не принесет плодов". Он напомнил, что соглашение Франции и Австралии от 2015 года предусматривало строительство подводных лодок на австралийской территории силами австралийской промышленности.
"А AUKUS по сути - это строительство АПЛ где-либо еще, другими людьми", - уточнил президент.
Накануне Макрон заявлял, что Париж до сих пор готов помогать Австралии в строительстве подводных лодок. Однако он признал, что австралийское правительство пока не демонстрировало намерений изменить свой подход к созданию подводного флота.
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