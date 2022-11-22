Ереван готов установить с Анкарой отношения без предварительных условий - Хачатурян

Ереван готов к установлению добрососедских отношений с Анкарой без предварительных условий, в том числе, без требования о признании турецкой стороной "геноцида армян" в Османской империи 1915 года, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Для Армении установление добрососедских отношений со всеми соседями, в том числе, Турцией, никогда не было спорной идеей. Мы всегда выступали за установление отношений с Турцией без предварительных условий, за открытие границ. Должен отметить, что формулировка "без предварительных условий" не является дипломатической уловкой и касается также вопроса о "признании геноцида", - сказал Хачатурян в интервью изданию SpecialEurasia, сообщает президентская пресс-служба.

"Но сегодня важно говорить не об упущениях прошлого, а о будущем. Сейчас спецпредставители Армении и Турции встречаются периодически. Даже на информационно-пропагандистском поле я вижу положительные тенденции и надеюсь, что с нашим западным соседом нам удастся установить цивилизованные, прогнозируемые добрососедские отношения", - заявил президент Армении.