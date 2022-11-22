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Карабах 22.11.2022 17:34

Власти Азербайджана направят до 400 тыс. манатов на установку системы видеонаблюдения для охраны памятников истории и архитектуры в Шуше

Управление государственного заповедника города Шуша направит до 400 тыс. манатов на установку системы видеонаблюдения для охраны памятников истории и архитектуры в Шуше.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО "B2B GROUP" подписан контракт на выполнение данных работ, стоимость которого составляет 384 тыс. 427,19 манат.

Р.Керимов

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Тэги: ШУША, ОХРАНА, ТЕНДЕР

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