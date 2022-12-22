Байрамов обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Лачинской дороги

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, стороны обсудили двустороннюю повестку, ситуацию вокруг Лачинской дороги.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, «стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, причины акции протеста гражданского общества Азербайджана, миссию ЕС в Армению, а также актуальные вопросы двусторонней повестки между Баку и Брюсселем».
Байрамов отметил, что мирная акция на Лачинской дороге носит законный характер, она проводится в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на территории Азербайджана и экологическими проблемами в связи с этим. Он также отметил, что Лачинская дорога предназначена исключительно для гуманитарных целей, но (армянская сторона – ИФ) злоупотребляет использованием дороги в этих целях. Поэтому Байрамов подчеркнул важность прекращения незаконной деятельности (в Карабахском регионе – ИФ), противоречащей законодательству Азербайджана.
«Глава МИД Азербайджан отверг необоснованные претензии о том, что якобы азербайджанская сторона перекрыла Лачинскую дорогу. Он подчеркнул, что ежедневно на постоянной основе ряд автотранспортных средств пользуются ею, нет никаких препятствий для того, что местное население пользовалось ею для заготовки продовольствия и для медицинских услуг», - подчеркивает МИД.
Боррель, в свою очередь, выразил обеспокоенность текущей напряженностью в регионе. В связи с этим он подчеркнул важность приверженности мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
«В ходе телефонного разговоры стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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