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Дальнее зарубежье 01.01.2023 18:17

Чехия за год выдала более 473 тыс. виз беженцам с Украины

В 2022 году визы для пребывания в Чехии, позволяющие получить временное убежище в республике, получили 473,2 тыс. беженцев с Украины. Большую часть из них составляют женщины и дети, сообщает в воскресенье, 1 января, чешское информационное агентство CTK.

"Несколько тысяч украинцев получили визы еще в феврале, а к концу марта их число подскочило почти до 252 тыс. В апреле оно превысило 67 тыс., в мае - около 42,6 тыс. Менее 10 тыс. украинских беженцев впервые получили визы в декабре, а за последние семь дней - 1293", - сообщает агентство со ссылкой на данные МВД республики.

В материале отмечается, что многие украинцы, получившие соответствующий статус, нашли работу в Чехии. Помимо трудоустройства, визы открывают им доступ к услугам здравоохранения и получению образования.

В.Алиев

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Тэги: ЧЕХИЯ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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