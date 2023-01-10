Утверждения о блокаде армянских жителей Азербайджаном безосновательны - Байрамов

Утверждения о блокаде армянских жителей Азербайджаном безосновательны, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Состоялся телефонный разговор Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Байрамов проинформировал Османи о текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, и препятствиях, созданных Арменией процессу переговоров по мирному договору.
Глава МИД Азербайджана заявил, что Армения грубо нарушила свои обязательства по Трехсторонней декларации, незаконно транспортируя минеральные ресурсы Азербайджана в Армению по Лачинской дороге, которая предназначалась только для гуманитарных целей.
Кроме того, министр отметил факты, о продолжающейся минной угрозе со стороны Армении, о снабжении вооруженных сил Армении, которые еще не выведены с территории Азербайджана, о незаконном переходе лиц третьих стран, которые стали причиной справедливого недовольства азербайджанской стороны.
Было отмечено, что протесты представителей гражданского общества Азербайджана на Лачинской дороге направлены на предотвращение разграбления природных ресурсов, которое осуществлялось во время 30-летней оккупации азербайджанских территорий и усилилось в последнее время.
Министр отметил, что видеокадры, демонстрирующие беспрепятственный проезд машин граждан, Международного комитета Красного Креста, корой помощи, миротворческого контингента и других транспортных средств на Лачинской дороге, доказывают беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан «блокировал» жителей Армении и что в регионе сложилась «напряженная гуманитарная ситуация».
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам вызывающим обоюдный интерес.
Б.Рустамбеков
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