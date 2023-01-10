Утверждения о блокаде армянских жителей Азербайджаном безосновательны - Байрамов

Утверждения о блокаде армянских жителей Азербайджаном безосновательны, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Состоялся телефонный разговор Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Байрамов проинформировал Османи о текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, и препятствиях, созданных Арменией процессу переговоров по мирному договору.

Глава МИД Азербайджана заявил, что Армения грубо нарушила свои обязательства по Трехсторонней декларации, незаконно транспортируя минеральные ресурсы Азербайджана в Армению по Лачинской дороге, которая предназначалась только для гуманитарных целей.

Кроме того, министр отметил факты, о продолжающейся минной угрозе со стороны Армении, о снабжении вооруженных сил Армении, которые еще не выведены с территории Азербайджана, о незаконном переходе лиц третьих стран, которые стали причиной справедливого недовольства азербайджанской стороны.

Было отмечено, что протесты представителей гражданского общества Азербайджана на Лачинской дороге направлены ​на предотвращение разграбления природных ресурсов, которое осуществлялось во время 30-летней оккупации азербайджанских территорий и усилилось в последнее время.

Министр отметил, что видеокадры, демонстрирующие беспрепятственный проезд машин граждан, Международного комитета Красного Креста, корой помощи, миротворческого контингента и других транспортных средств на Лачинской дороге, доказывают беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан «блокировал» жителей Армении и что в регионе сложилась «напряженная гуманитарная ситуация».

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам вызывающим обоюдный интерес.

Б.Рустамбеков