В Турции начаты расследования в отношении свыше 600 человек в связи с обрушениями зданий от землетрясений

В Турции ведутся расследования в отношении свыше 600 человек, которые так или иначе связаны со зданиями, обрушившимися в различных городах после мощного землетрясения, сообщает агентство Associated Press.
Среди них 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.
По словам министра юстиции Бекира Боздага, в настоящее время продолжается проведение проверок, и обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.
Эксперты полагают, что многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля, оно привело к гибели почти 48 тыс. человек.
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