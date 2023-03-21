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Дальнее зарубежье 21.03.2023 00:45

VW в процессе подачи заявки на одобрение продажи активов в РФ, удивлен иском ГАЗа

Германский автоконцерн Volkswagen находится в процессе согласования продажи своих российских активов местному инвестору, удивлен иском автозавода группы "ГАЗ", в рамках которого были наложены обеспечительные меры на его активы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского представительства VW (ООО "Фольксваген Груп Рус").

"Мы осведомлены об иске со стороны "ГАЗа", и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела. Мы удивлены получением иска от "ГАЗа" именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет, и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года", - сказали в пресс-службе VW.

Там также отметили, что "Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".

"Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников", - добавили в компании.

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Тэги: РОССИЯ, VOLSKWAGEN, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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