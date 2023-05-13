Причиной крушения авиагруппы ВКС России, при котором погибли 9 человек, могла стать ракетная атака

В результате крушения вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным информационного ресурса, в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа, а в результате падения второго Ми-8 в Унечском районе погибли еще три члена экипажа боевой машины.
Как передает Baza, при крушении истребителя Су-34 в деревне Нижняя погибли два пилота, а в деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.
Между тем, как пишет пишет газета "Коммерсантъ", произошедшее могло стать результатом ракетной атаки.
По предварительной информации, вертолеты и истребители входили в одну авиагруппу. Как сообщает издание, Су-34 и Су-35 должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины. При этом вертолеты должны были подстраховать истребители, чтобы в том числе подобрать экипажи самолетов, если они будут сбиты. По данным издания, в результате крушения их пилоты погибли.
Специалисты допустили, что, судя по подлету ракеты к Ми-8, атака, скорее всего, была осуществлена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, российская авиагруппа, скорее всего, попала в авиазасаду, указывает издание.
В.Алиев
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