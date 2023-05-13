Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 70.04 -0.83 Brent 74.17 -0.81

СНГ 13.05.2023 19:40

Причиной крушения авиагруппы ВКС России, при котором погибли 9 человек, могла стать ракетная атака

В результате крушения вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа, а в результате падения второго Ми-8 в Унечском районе погибли еще три члена экипажа боевой машины.

Как передает Baza, при крушении истребителя Су-34 в деревне Нижняя погибли два пилота, а в деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.

Между тем, как пишет пишет газета "Коммерсантъ", произошедшее могло стать результатом ракетной атаки.

По предварительной информации, вертолеты и истребители входили в одну авиагруппу. Как сообщает издание, Су-34 и Су-35 должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины. При этом вертолеты должны были подстраховать истребители, чтобы в том числе подобрать экипажи самолетов, если они будут сбиты. По данным издания, в результате крушения их пилоты погибли.

Специалисты допустили, что, судя по подлету ракеты к Ми-8, атака, скорее всего, была осуществлена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, российская авиагруппа, скорее всего, попала в авиазасаду, указывает издание.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВКС, КРУШЕНИЕ, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


США включили в санкционные списки ВКС РФ, Командование военно-транспортной авиации России - Минфин Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев в 2018 г войдут в состав дальней авиации ВКС - Минобороны РФ Авиагруппа ВКС за двое суток нанесла удары по 472 объектам боевиков в Сирии - Минобороны РФ ВКС РФ за два дня выполнили в Сирии 107 боевых вылетов, уничтожены 289 объектов террористов - Конашенков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az