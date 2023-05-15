Байрамов и Боррель проводят встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в понедельник проводят встречу в Брюсселе. «Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 15 мая проводит встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Евросовет. Р.Керимов

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