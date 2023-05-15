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Внешняя политика 15.05.2023 17:43

Байрамов и Боррель проводят встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в понедельник проводят встречу в Брюсселе.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 15 мая проводит встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Евросовет.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, БОРРЕЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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