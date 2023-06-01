Баку и Прага обсудили перспективы укрепления торгово-экономических связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил на встрече с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой перспективы укрепления азербайджано-чешских торгово-экономических отношений. «В ходе встречи с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой мы обсудили перспективы укрепления азербайджано-чешских торгово-экономических связей», - написал Джаббаров в четверг в твиттере. Он добавил, что «есть большие возможности для расширения двустороннего сотрудничества в инвестиционной, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах». Р.Керимов

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