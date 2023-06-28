Правительство Молдовы одобрило выход страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило проект закона о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.
В пояснительной записке отмечается, что "основными направлениями деятельности МПА СНГ является защита основных прав и свобод человека, мониторинг развития демократии и избирательного права, а также борьба с угрозами и вызовами для безопасности", но "очевидно, что в нынешнем региональном контексте, вызванном конфликтом в Украине, выполнение этих задач невозможно из-за противоположного мнения некоторых членов Ассамблеи по этой части".
"После анализа политического воздействия на внутреннем, двустороннем региональном и многостороннем уровне денонсации соответствующей Конвенции, негативные последствия не выявлены. Также не выявлено никаких последствий для отношений с другими участниками договора и с третьими сторонами", - говорится в документе.
Согласно авторам, Межпарламентская Ассамблея СНГ никак не способствовала решению Молдовой реальных проблем (например, урегулированию Приднестровского конфликта).
"Соответственно, поскольку в настоящее время Молдова поддерживает межпарламентские отношения с государствами-участниками СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы, подчеркивается нецелесообразность сохранения членства Республики Молдова в МПА СНГ", - говорится в документе.
Также правительство одобрило проект закона о расторжении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках СНГ.
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