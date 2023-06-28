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Дальнее зарубежье 28.06.2023 17:00

Продажи электронных сигарет в США в 2020-22 гг выросли почти в 1,5 раза за счет подростков

Продажи электронных сигарет в Соединенных Штатах активно растут из-за распространения ароматизированных устройств среди подростков, пишет CNBC со ссылкой на данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDCP), а также организаций CDC Foundation и Truth Initiative.

Розничная реализация электронных сигарет с января 2020 по декабрь 2022 года в США увеличилась на 47%. Причем на долю ароматизированных сигарет на конец периода приходилось 41,3% сегмента по сравнению с 29,2% на начало периода.

Рост продаж зафиксирован несмотря на усилия правительства США по ограничению распространения ароматизированных электронных сигарет, включая маркетинговые кампании.

"Резкий взлет употребления электронных сигарет среди молодежи в 2017 и 2018 годах, главным образом спровоцированный устройствами JUUL, показал, как быстро могут меняться модели продаж и употребления, - сказала глава отдела курения и здоровья Дейдра Лоуренс Киттнер. - Данные по розничным продажам позволяют получать информацию в реальном времени о стремительно меняющемся ландшафте в сегменте, что критически важно для сокращения потребления табака среди молодежи".

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) в начале 2020 года анонсировало запрет на продажу сменных резервуаров с жидкостью для электронных сигарет со сладкими и фруктовыми вкусами. Благодаря такому запрету продажи устройств Juul и Vuse, использующих такие резервуары, резко снизились.

Однако запрет не касался одноразовых электронных сигарет. Как следствие, потребители начали переходить на них, и доля таких устройств в общих продажах выросла до 51,8% на конец 2022 года по сравнению с 24,7% в начале 2020 года, пишет CNBC.

"Табачная индустрия прекрасно знает, что ароматические добавки привлекают детей, и что молодые люди особенно подвержены никотиновой зависимости", - сказал глава Truth Initiative Робин Коваль.

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Тэги: США, СИГАРЕТЫ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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