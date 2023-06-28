ЕС озаботился последствиями климатических изменений для мира, безопасности и обороны

Еврокомиссия (ЕК) и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступили с "совместным сообщением" о том, как Евросоюз будет реагировать на воздействие изменения климата и ухудшения окружающей среды в сферах мира, безопасности и обороны.
"Повторяющиеся экстремальные климатические явления, повышение температуры и уровня моря, опустынивание, нехватка воды, угрозы биоразнообразию, загрязнение и заражение окружающей среды угрожают здоровью и благополучию человечества и могут привести к еще большему перемещению населения, миграционным потокам, пандемиям, социальным волнениям, нестабильности и даже конфликтам", - говорится в совместном документе.
Его представили в Брюсселе в среду исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс и высокий представитель по иностранным делам Боррель.
В ЕС указывают на то, что "вооруженные силы Европы также сталкиваются с меняющимися и сложными условиями эксплуатации из-за изменения климата".
"Эти новые угрозы уже побудили союзников и партнеров обновить свою политику. Совместное сообщение предлагает новый взгляд и устанавливает рамки ЕС для реагирования на эти вызовы, поскольку они касаются нашего общества и наших операций по обеспечению безопасности, а также усиливающейся геополитической конкуренции за ресурсы и технологии, необходимые для "зеленого" перехода", - сказано в коммюнике ЕК.
В нем объясняется, что с помощью принятого совместного сообщения "ЕС стремится лучше интегрировать взаимосвязь климата, мира и безопасности во внешнюю политику ЕС с набором конкретных действий по всему спектру данных, политики, миссий, обороны и сотрудничества с третьими партнерами для обеспечения того, чтобы (климатические) воздействия учитывались на всех уровнях внешней политики, планирования и операций".
В сообщении ЕК и главы европейской дипломатии излагается план ЕС "по повышению устойчивости и безопасности союза и его партнеров по мере усиления климатического кризиса".
Совместное сообщение устанавливает основные приоритеты: укрепление планирования, принятия решений и их реализации посредством анализа взаимосвязи между климатом и безопасностью; оперативное реагирование на вызовы, связанные с климатом и безопасностью, в области внешней политики; усиление мер по адаптации к изменению климата и по смягчению воздействия гражданских и военных операций и инфраструктур государств-членов с целью снижения затрат и уменьшения углеродного следа при сохранении оперативной эффективности.
Кроме того, планируется укрепление международного партнерства через многосторонние форумы, а также с НАТО в соответствии с повесткой ЕС в области изменения климата и окружающей среды.
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