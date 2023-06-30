Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

Дальнее зарубежье 30.06.2023 12:55

Число безработных в ФРГ в июне выросло вдвое сильнее прогноза, безработица поднялась до 5,7%

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 14 тыс.

Безработица в стране в этом месяце повысилась до 5,7%, обновив максимум с июня 2021 года. До этого она составляла 5,6% на протяжении трех месяцев подряд. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 769 тыс., что на 108 тыс. меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение в годовом выражении, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.

"Ухудшение экономических условий теперь ощущается и на рынке труда, - написала руководитель агентства Андреа Налес. - Безработица повышается, а рост занятости ослабевает".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


Похожие новости


Безработица в Германии в августе осталась на историческом минимуме в 5,7%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az