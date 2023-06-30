Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Государства-члены ЮНЕСКО в пятницу приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации, сообщило постпредство Польши.
"Генеральная конференция приняла резолюцию, открывающую путь для США по возвращению в ЮНЕСКО", - говорится в сообщении польской делегации в твиттере.
"Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США по продвижению повестки ЮНЕСКО", - отметили в постпредстве.
США вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года.
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