Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Государства-члены ЮНЕСКО в пятницу приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации, сообщило постпредство Польши. "Генеральная конференция приняла резолюцию, открывающую путь для США по возвращению в ЮНЕСКО", - говорится в сообщении польской делегации в твиттере. "Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США по продвижению повестки ЮНЕСКО", - отметили в постпредстве. США вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года.

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