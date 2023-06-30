Норвегия закрывает диппредставительство в Приштине

Норвегия приняла решение закрыть диппредставительство в Приштине, сообщает в пятницу сербский телеканал РТС со ссылкой на главу МИД Сербии Ивицу Дачича.
"Министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил, что Норвегия решила закрыть "посольство" в Приштине. Об этом решении министр Дачич узнал из разговора с государственным секретарем при министерстве иностранных дел Норвегии Эйвиндом Вадом Петерссоном", - передает телеканал.
"Министр добавил, что признание Косово открыло ящик Пандоры, из которого неизвестно что может появиться", - отметил РТС.
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