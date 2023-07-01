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СНГ 01.07.2023 10:08

Лукашенко выразил уверенность, что Беларуси не придется применять ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что республике не придется применять ввезенное из России тактическое ядерное оружие.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно (тактическое ядерное оружие, - "ИФ") должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - сказал Лукашенко в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что ввоз на территорию Беларуси российского ядерного оружия являлся его "жесточайшей инициативой".

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении в Беларуси ТЯО. 16 июня он сообщил о доставке в Беларусьпервых ядерных зарядов, уточнив, что до конца года эта работа будет завершена.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, АТОМ, ОРУЖИЕ, БЕЛАРУСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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