Лукашенко выразил уверенность, что Беларуси не придется применять ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что республике не придется применять ввезенное из России тактическое ядерное оружие.
"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно (тактическое ядерное оружие, - "ИФ") должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - сказал Лукашенко в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси. Его цитирует госагентство БелТА.
Президент отметил, что ввоз на территорию Беларуси российского ядерного оружия являлся его "жесточайшей инициативой".
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении в Беларуси ТЯО. 16 июня он сообщил о доставке в Беларусьпервых ядерных зарядов, уточнив, что до конца года эта работа будет завершена.
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