В казахстанском городе Атырау сняли ограничения по энергоснабжению после аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате

Ограничения по энергоснабжению Атырау (административный центр Атырауской области, на западе Казахстана) снимаются, сообщает ТОО "МАЭК" (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

"В 19:22 (по местному времени) Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом. В 20:36 Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения", - говорится в сообщении МАЭК.

В компании проинформировали, что в понедельник вечером на тепловой электрической станции был аварийно отключен энергоблок N1 с нагрузкой 130 МВт.

"В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО ("Тенгизшевройл" - ИФ-К) выделились на изолированную работу", - отмечается в сообщении МАЭК.

Ранее из-за аварии на МАЭК была приостановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат) снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.