Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8557 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0653

Цена на нефть

30.06 $/bbl +/- WTI 70.64 +0.78 Brent 75.41 +0.90

Регион 03.07.2023 19:15

В казахстанском городе Атырау сняли ограничения по энергоснабжению после аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате

Ограничения по энергоснабжению Атырау (административный центр Атырауской области, на западе Казахстана) снимаются, сообщает ТОО "МАЭК" (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

"В 19:22 (по местному времени) Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом. В 20:36 Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения", - говорится в сообщении МАЭК.

В компании проинформировали, что в понедельник вечером на тепловой электрической станции был аварийно отключен энергоблок N1 с нагрузкой 130 МВт.

"В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО ("Тенгизшевройл" - ИФ-К) выделились на изолированную работу", - отмечается в сообщении МАЭК.

Ранее из-за аварии на МАЭК была приостановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат) снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЗАПАД, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Алматы и на западе Казахстана вводится комендантский час, ограничение на передвижение, въезд и выезд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az