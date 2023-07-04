НАТО на саммите в июле одобрит три плана по укреплению обороны альянса

Участники июльского саммита НАТО в Вильнюсе, скорее всего, примут три плана с целью укрепить оборону различных регионов альянса от внешних угроз, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Участники, как ожидается, одобрят три региональных плана, которые прояснят, что применительно к определенному региону должна делать конкретная страна НАТО для предотвращения конфликта и для обороны - на земле, на воде, в воздухе, в космосе и в киберпространстве", - приводит во вторник его слова издание EUobserver.

В альянсе продолжают обсуждать детали этих планов. В случае одобрения члены НАТО начнут их реализацию, направляя необходимые ресурсы и проводя учения.

По информации EUobserver, один из планов затрагивает Арктику и Атлантический океан, им займется Объединенное командование сил в Норфолке (США). План по центральному региону будет охватывать, в том числе Балтию и Альпы, за него будет ответственно Командование объединённой группировкой ОВС НАТО (город Брюнсюм, Нидерланды). Третий план имеет отношение к юго-востоку НАТО, включая Черное и Средиземное моря; за его реализацию будет нести ответственность командование НАТО в Неаполе.

Планы должны определить структуру войск, действующих в том или ином регионе, включая численность военнослужащих, их технику, систему управления войсками.

Издание отмечает, что новые планы предусматривают увеличение сил быстрого реагирования НАТО до 300 тыс. человек, которые могут задействовать тремя группами - через три, десять и тридцать дней после поступления приказа.

В настоящий момент силы быстрого реагирования составляют 40 тыс. человек, 100 самолетов и 27 кораблей в Балтийском и Средиземном морях. Они подчиняются главнокомандующему объединёнными силами НАТО в Европе.