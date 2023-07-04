Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером во вторник при невысоком объеме торгов.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,46 (1,96%) - до $76,11 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,41 (1,41%) - до $71,2 за баррель. Основные торги на NYMEX во вторник не проводятся из-за выходного в США (День независимости), в связи с чем активность на рынке невысока.

Трейдеры ожидают дополнительных данных для оценки состояния американской экономики, пишет Investing.com.

В среду будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого регулятор оставил базовую процентную ставку неизменной, а в пятницу выйдет статистика по рынку труда, способная повлиять на планы ФРС.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, снижается на 0,04% в ходе торгов во вторник, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.