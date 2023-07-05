В Тегеране довольны ходом переговоров с Москвой по газовому хабу в Иране

Иран ведет интенсивные переговоры с соседями - газодобывающими странами по формированию газового хаба, сообщил журналистам на 8-м Международном семинаре ОПЕК министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в Иране. Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для него. И, помимо нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа - у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб", - сказал чиновник.
"Мы успешно ведем обсуждения с разными странами и с нетерпением ждем переговоров по формированию газового хаба. Два месяца назад мы начали переговоры Москвы и Тегерана. И после этого решим (по срокам реализации - ИФ)", - добавил он.
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