Азербайджан и Сомали планируют начать межмидовские политические консультации

Азербайджан и Сомали подписали меморандум о взаимопонимании по проведению политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Документ подписали главы МИД Азербайджана и Сомали Джейхун Байрамов и Абшир Омар Джама по итогам встречи в четверг в Баку, сообщает МИД Азербайджана. Р.Ахмедов

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