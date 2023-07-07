Алиев и Бегай проводят переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Албании Ильхам Алиев и Байрам Бегай в пятницу проводят встречу в формате тет-а-тет. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, президент Албании Байрам Бегай в четверг прибыл с визитом в Азербайджан. Р.Керимов

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