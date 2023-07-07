Зеленский прибыл в Братиславу

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Словакию, сообщает словацкая пресса.

"После посещения Чехии Зеленский прибыл в Словакию. Из соображений безопасности об этом визите заранее не сообщалось. В Братиславе его встретила президент Словакии Зузана Чапутова", - информирует интернет-портал "Господарске новине".

По его данным, Зеленский проведет переговоры с Чапутовой, основными темами которых станут двустороннее сотрудничество, а также перспективы Украины в дальнейшем сближении с НАТО.

"Они обсудят ситуацию в сфере безопасности и предложения Украины по урегулированию конфликта", - сообщил в свою очередь пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец.