Гутерриш выступает против использования кассетных боеприпасов

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и выступает против их использования на поле боя, заявил в пятницу представитель генсека организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам... и он хочет, чтобы страны выполняли условия этой конвенции. Так что он против того, чтобы кассетные боеприпасы продолжали использовать на поле боя", - заявил Хак, отвечая на вопрос о возможной поставке США соответствующих боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в 2008 году. Она подразумевает запрет на использование, производство и передачу соответствующих боеприпасов. Всего к ней присоединились 123 страны. России, Украины и США среди них нет.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.