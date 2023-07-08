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Регион 08.07.2023 15:16

Москва и Ереван обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел беседу с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном.

На встрече 7 июля были обсуждены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональная и международная проблематика, сообщает МИД РФ.

В частности, состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на Лачинской дороге и вокруг Карабаха в целом.

«Проанализирован ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг», - подчеркивает МИД РФ.

В.Алиев

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Тэги: РФ, АРМЕНИЯ, МИД


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