Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку

Азербайджан планирует поставлять нефть в Таджикистан для переработки на заводе СЭЗ «Дангара».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана, на встречах в Баку министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амин Завкизода обсудил договоренности об укреплении торгово-экономического сотрудничества между странами.
Кроме этого, обсуждалось привлечение капитала на реконструкцию ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания», экспорт алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, импорт глинозема из Азербайджана в Таджикистан, переработку сельхозпродукции, предоставление скидок на транспортировку по железной дороге, развитие туризма, разведку месторождений Таджикистана и увеличения двустороннего товарооборота.
Р.Ахмедов
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