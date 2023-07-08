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ТЭК 08.07.2023 17:36

Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку

Азербайджан планирует поставлять нефть в Таджикистан для переработки на заводе СЭЗ «Дангара».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана, на встречах в Баку министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амин Завкизода обсудил договоренности об укреплении торгово-экономического сотрудничества между странами.

Кроме этого, обсуждалось привлечение капитала на реконструкцию ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания», экспорт алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, импорт глинозема из Азербайджана в Таджикистан, переработку сельхозпродукции, предоставление скидок на транспортировку по железной дороге, развитие туризма, разведку месторождений Таджикистана и увеличения двустороннего товарооборота.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, НЕФТЬ, ПОСТАВКА

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