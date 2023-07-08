В ССАГПЗ сообщили о переговорах с Россией 10 июля

Встреча для укрепления связей между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Россией состоится в Москве в понедельник, 10 июля, сообщило в субботу кувейтское агентство KUNA со ссылкой на генсека организации Джасима Аль-Будайви.
На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества между сторонами. Участники также смогут обсудить региональные и международные вопросы.
В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Кувейт и Бахрейн.
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