В ССАГПЗ сообщили о переговорах с Россией 10 июля

Встреча для укрепления связей между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Россией состоится в Москве в понедельник, 10 июля, сообщило в субботу кувейтское агентство KUNA со ссылкой на генсека организации Джасима Аль-Будайви.

На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества между сторонами. Участники также смогут обсудить региональные и международные вопросы.

В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Кувейт и Бахрейн.