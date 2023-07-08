Резников: Украина будет использовать кассетные боеприпасы только для деоккупации своих территорий

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что у Украины есть пять ключевых принципов касаемо кассетных боеприпасов, которых она будет придерживаться, включая использование данных боеприпасов только для деоккупации своих территорий.
"Что касается кассетных боеприпасов, у нас есть 5 ключевых принципов, которых мы будем придерживаться и которые мы четко довели до сведения всех наших партнеров, включая США. Я лично уже давно письменно проинформировал наших американских партнеров об этих пяти принципах", - написал Резников в Твиттере.
Он подчеркнул, что Украина будет использовать данные боеприпасы только для деоккупации ее международно признанных территорий, кассетные боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории РФ.
Согласно второму принципу, Украина не будет использовать эти боеприпасы в городах, для того чтобы избежать риска для гражданских лиц.
"Кассетные боеприпасы будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены российские военные. Они будут использоваться для прорыва линии обороны противника с минимальным риском для жизни наших солдат. Сохранение жизни наших военнослужащих, даже во время чрезвычайно сложных наступательных операций, остается нашим главным приоритетом", - подчеркнул Резников.
Третьим принципом является ведение строго учета о применение данных боеприпасов и локальных зон, где они будут использоваться.
Глава Минобороны также сообщил, что согласно четвертому принципу Украина будет использовать данные из учета для разминирования своих территорий.
Согласно пятому принципу Украина будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности, с целью обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля.
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