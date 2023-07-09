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Дальнее зарубежье 09.07.2023 21:39

Кулеба о разговоре с Блинкеном: работаем над тем, чтобы решения саммита НАТО были выигрышными для всех

Министр иностранных дел Украины сообщил о продуктивном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

«Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его (саммита НАТО – ИФ) окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», - написал Кулеба в Твиттере в воскресенье.

Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает столь необходимые боеприпасы.

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Тэги: КУЛЕБА, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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