Кулеба о разговоре с Блинкеном: работаем над тем, чтобы решения саммита НАТО были выигрышными для всех

Министр иностранных дел Украины сообщил о продуктивном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

«Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его (саммита НАТО – ИФ) окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», - написал Кулеба в Твиттере в воскресенье.

Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает столь необходимые боеприпасы.