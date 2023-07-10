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Дальнее зарубежье 10.07.2023 14:38

Ливни в Индии привели к гибели около 20 человек

Муссонные дожди привели к сходу оползней и наводнениям на севере Индии, из-за чего погибли как минимум 22 человека, сообщает в понедельник The Guardian.

О погибших сообщается в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир и Пенджаб. В Химачал-Прадеш наводнения за выходные привели к обрушению моста и смыли несколько бараков. Для спасения людей власти использовали вертолеты.

Вечером в воскресенье власти Химачал-Прадеш попросили людей не выходить из дома, так как "еще больше дождей ожидается в ближайшие 24 часа" При этом эксперты отмечают, что во многих участках штата за выходные уже выпала месячная норма осадков.

Во многих северных штатах затопило улицы, в некоторых районах спасатели использовали резиновые плоты для спасения людей, которые оказались заперты в своих домах.

В столице страны Дели в связи с тяжелыми погодными условиями закрыли школы. На некоторых дорогах в городе уровень воды поднялся до колена, в городе выпало 153 мм осадков - самое большое количество осадков за один день в июле за последние 40 лет.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ

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