Талибы опровергли продажу оружия, оставленного в Афганистане после ухода США

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило, что оружие, оставленное США после ухода в августе 2021 года, хранится на складах и не продается другим сторонам.
"Заявление некоторых лиц в США о том, что Исламский эмират (так называют свое правительство представители движения) продал другим источникам оружие и снаряжение, оставленное американскими войсками в Афганистане, не соответствует действительности, и мы решительно отвергаем его", - заявил в понедельник в социальных сетях официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, все оружие, снаряжение и транспортные средства хранятся на складах и в резервах страны. "Никому не разрешается провозить или продавать оружие через интернет", - говорится в заявлении Муджахида.
США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года под предлогом борьбы с террористической организацией "Аль-Каида", которую обвинили в проведении террористических атак на объекты в США 11 сентября 2001 года.
Спустя 20 лет, в августе 2021 года США и их союзники спешно покинули Афганистан, оставив захватившим страну талибам все свое оружие и боеприпасы.
Прошедшая неделя стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений
В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране
Алиев сменил замминистра юстиции - начальника Пенитенциарной службы
Главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки ФРС
Vestmoldtransgaz стал временным оператором всей ГТС Молдовы
Казахстан ожидает роста числа инвестпроектов с РФ вдвое в 2023г
В Кремле признательны Алиеву за его позицию по Олимпиаде-2024
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в I полугодии составила 90% - МВД
Генпрокурор Алиев назвал серьезным экологическим преступлением строительство в Армении завода на границе с Азербайджаном
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС