Байден в Вильнюсе подтвердил обязательства США по обороне стран Балтии

Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Вильнюсе для участия в саммите НАТО, заявил, что его страна твердо придерживается обязательства по поддержке своих союзников по Североатлантическому альянсу, включая страны Балтии.

"Соединенные Штаты сегодня здесь, чтобы еще раз подтвердить приверженность своим обязательствам в рамках НАТО (...) Мы несем обязательства по отношению к Литве, странам Балтии и НАТО", - заявил Байден на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой во вторник в Вильнюсе.