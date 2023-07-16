В Иране усилят контроль за соблюдением правил ношения хиджаба

Сотрудники полиции Ирана стали организовывать автомобильные и пешие патрули, цель которых в отслеживании того, соблюдают ли женщины правила ношения хиджаба. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, такие меры должны способствовать "социальной сплоченности и безопасности общества".
Подчеркивается, что теперь полицейские обязаны сначала делать замечания тем женщинам, которые отказываются от соблюдения норм ношения головного платка, и рекомендовать им надеть хиджаб. В дальнейшим сотрудники правоохранительных органов могут принять правовые меры и привлечь к ответственности нарушительниц.
В соответствии с иранским уголовным кодексом, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Также нарушительниц могут привлечь к мерам административного характера.
В.Алиев
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