В Иране усилят контроль за соблюдением правил ношения хиджаба

Сотрудники полиции Ирана стали организовывать автомобильные и пешие патрули, цель которых в отслеживании того, соблюдают ли женщины правила ношения хиджаба. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, такие меры должны способствовать "социальной сплоченности и безопасности общества".

Подчеркивается, что теперь полицейские обязаны сначала делать замечания тем женщинам, которые отказываются от соблюдения норм ношения головного платка, и рекомендовать им надеть хиджаб. В дальнейшим сотрудники правоохранительных органов могут принять правовые меры и привлечь к ответственности нарушительниц.

В соответствии с иранским уголовным кодексом, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Также нарушительниц могут привлечь к мерам административного характера.

В.Алиев