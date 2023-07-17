В Каире обрушился жилой дом, девять человек погибли

Не менее девяти человек погибли в результате обрушения жилого дома в столице Египта, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

Еще четыре человека получили травмы, их доставили в больницу.

По данным AP, власти Каира начали эвакуацию жильцов из соседних зданий. На время проведения спасательных работ полиция оцепила район, в котором рухнул дом.

Отмечается, что семьям погибших под завалами в министерстве социальной солидарности Египта обещали предоставить компенсацию в размере примерно $2000.

О причинах обрушения здания пока не сообщается.