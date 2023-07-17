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Дальнее зарубежье 17.07.2023 15:14

В Каире обрушился жилой дом, девять человек погибли

Не менее девяти человек погибли в результате обрушения жилого дома в столице Египта, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

Еще четыре человека получили травмы, их доставили в больницу.

По данным AP, власти Каира начали эвакуацию жильцов из соседних зданий. На время проведения спасательных работ полиция оцепила район, в котором рухнул дом.

Отмечается, что семьям погибших под завалами в министерстве социальной солидарности Египта обещали предоставить компенсацию в размере примерно $2000.

О причинах обрушения здания пока не сообщается.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ДОМ, ОБРУШЕНИЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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