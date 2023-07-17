Почти 100% молодёжи ЕС в 2022г ежедневно пользовались интернетом

Подавляющее большинство (96%) жителей Европейского союза в возрасте от 16 до 29 лет в минувшем году пользовались интернетом каждый день, а доля ежедневных пользователей сети среди более возрастного населения составила 84%, говорится в материале Статистического управления ЕС (Eurostat).
Среди молодежи самые низкие показатели были отмечены в Италии и Болгарии - 94%, а самые высокие - в Ирландии (100%), а также Люксембурге, Мальте, Португалии, Чехии, Литве, Словении и Латвии (по 99%).
Данные по населению старше 29 лет оказались менее однородными. В среднем в этой категории ежедневных пользователей сети меньше на 12 процентных пунктов (п.п.), чем среди молодёжи. В Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Бельгии и Люксембурге этот разрыв не превышает 7 п.п., однако в Польше и Румынии он достигает 18 п.п., в Португалии и Болгарии - 19 п.п., а в Хорватии и Греции - 21 п.п.
В 2022 году 84% молодых людей выходили в интернет для доступа к соцсетям - данный вид онлайн-активности остается предпочтительным для молодежи с 2014 года. К числу других основных видов деятельности относятся чтение новостей (68%, на 5 п.п. ниже пикового показателя 2020 года) и пользование услугами интернет-банкинга (64%, рост с 2014 года на 19 п.п.).
Пандемия COVID-19 способствовала временному повышению популярности онлайн-курсов, доля пользователей которых выросла на 22 п.п. - с 13% в 2019 году до 35% в 2021. Тем не менее в 2022 году данный показатель снизился на 7 п.п., до 28%.
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