Промпроизводство в США в июне неожиданно снизилось на 0,5%

Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

Согласно пересмотренным данным, в мае промпроизводство уменьшилось на 0,5%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце сократилось на 0,4% при ожидавшемся росте на 1,1%. Это первое снижение с февраля 2021 года.

В мае, по уточненным данным, показатель не изменился, в то время как прежде говорилось о повышении на 0,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности в июне снизилось на 0,3% как в помесячном, так и в годовом сравнении.

В горнодобывающей отрасли производство за месяц сократилось на 0,2%, за год - выросло на 2,8%. В сфере коммунальных услуг первый показатель упал на 2,6%, второй - на 6,2%.

Использование производственных мощностей в июне опустилось до 78,9% - минимальное значение в текущем году. В мае показатель составлял 79,4%. Эксперты предполагали повышение до 79,5%.