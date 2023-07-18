Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0187 GBR   2.2261 TRY   0.0645

Цена на нефть

17.07 $/bbl +/- WTI 74.15 -1.27 Brent 78.50 -1.37

Дальнее зарубежье 18.07.2023 19:01

Промпроизводство в США в июне неожиданно снизилось на 0,5%

Объем промышленного производства в США в июне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

Согласно пересмотренным данным, в мае промпроизводство уменьшилось на 0,5%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце сократилось на 0,4% при ожидавшемся росте на 1,1%. Это первое снижение с февраля 2021 года.

В мае, по уточненным данным, показатель не изменился, в то время как прежде говорилось о повышении на 0,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности в июне снизилось на 0,3% как в помесячном, так и в годовом сравнении.

В горнодобывающей отрасли производство за месяц сократилось на 0,2%, за год - выросло на 2,8%. В сфере коммунальных услуг первый показатель упал на 2,6%, второй - на 6,2%.

Использование производственных мощностей в июне опустилось до 78,9% - минимальное значение в текущем году. В мае показатель составлял 79,4%. Эксперты предполагали повышение до 79,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРОМПРОИЗВОДСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az