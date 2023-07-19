Экономические связи Тегерана и Эр-Рияда будут крепнуть, несмотря на политические споры

Иран и Саудовская Аравия согласны укреплять экономические отношения, несмотря на политические разногласия, заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.
"Я и мой коллега из Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд согласны с тем, что на данном этапе мы должны укрепить коммерческое, экономическое и инвестиционное сотрудничество, несмотря на различные политические взгляды на некоторые вопросы", - приводит "Аль-Арабийя" слова главы МИД Ирана.
По его словам, Тегеран стремится к "стабильному экономическому сотрудничеству, которое приведет к процветанию обеих стран".
Абдоллахиан также выразил удовлетворение тем, что во время паломничества в Мекку в текущем году все возникшие "незначительные проблемы" удалось быстро разрешить посредством прямых контактов с принцем.
Глава МИД Саудовской Аравии побывал с визитом в Тегеране в июне, где встретился с Абдоллахианом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
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