Служба восстановления, строительства и управления отбирает компанию для работ в рамках проекта «Умное село» в Физулинском районе

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе отбирает подрядчика для проведения работ по вертикальному планированию и сносу в рамках первого этапа проекта "Умное село" на территории села Девлятярлы в Физулинском районе Азербайджана (Карабахский экономический район). Отбор проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 1000 манатов. Телефон для справок: (+99450) 300-77-11, контактное лицо - Фаррух Гусейнзаде. E-mail: f.huseynzade@qbti.gov.az Предложения от компаний принимаются до 17:00 17 августа 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 18 августа 2023 года в 17:00. Р.Керимов

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