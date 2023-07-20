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Карабах 20.07.2023 11:45

Служба восстановления, строительства и управления отбирает компанию для работ в рамках проекта «Умное село» в Физулинском районе

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе отбирает подрядчика для проведения работ по вертикальному планированию и сносу в рамках первого этапа проекта "Умное село" на территории села Девлятярлы в Физулинском районе Азербайджана (Карабахский экономический район).

Отбор проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1000 манатов.

Телефон для справок: (+99450) 300-77-11, контактное лицо - Фаррух Гусейнзаде. E-mail: f.huseynzade@qbti.gov.az

Предложения от компаний принимаются до 17:00 17 августа 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 18 августа 2023 года в 17:00.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЛАНИРОВАНИЕ, СНОС, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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