ЕС будет стремиться к активизации отношений с Турцией на основе взаимных интересов - Боррель

В Брюсселе убеждены во взаимной пользе прочных отношений между Евросоюзом и Турцией, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Мы согласны, что Евросоюз должен взаимодействовать с Турцией на основе взаимных интересов, чтобы попытаться урегулировать нынешние разногласия. И совет просил меня постараться реализовать эту цель", - сказал глава дипломатии Евросоюза в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Обсуждение отношений с Турцией, пояснил Боррель, состоялось в свете подготовки доклада, который он готовит вместе с Европейской комиссией для глав государств и правительств стран ЕС по поручению Европейского совета 29-30 июня.
Совместный интерес сторон, по словам Борреля, заключается в надежной деэскалации в Восточном Средиземноморье, которая послужит безопасности и стабильности всего региона.
"Решение кипрского вопроса в соответствии с резолюциями ООН по данной проблеме будет ключевым элементом для возобновления взаимодействия с Турцией. Как и уважение основополагающих свобод и ценностей, определенных в Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Отвечая на вопрос, Боррель отметил, что взаимный интерес подразумевает то, что и у Турции есть вопросы к Европейскому союзу. Он привел в качестве примера самых важных из них пересмотр соглашения о таможенном союзе и либерализацию визового режима.
"Признавая это, мы, прежде всего, ожидаем снижения напряженности на востоке Средиземноморья и возможности возобновления переговоров для решения вопроса Кипра на основе позиции ООН", - повторил главный дипломат ЕС.
Баку призвал Ереван отказаться от действий, мешающих мирному процессу - МИД Азербайджана
Подразделения армии Азербайджана совместно с Госпогранслужбой проводят учения «Волна Хазри»
Власти Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре построят 8 профессиональных предприятий образования
Литовская Modus Group приобретет проекты 10 СЭС в Латвии
SOCAR и TotalEnergies обсудили работы в рамках II фазы разработки газоконденсатного месторождения Абшерон
Гданьский терминал Naftoport в I полугодии отгрузил рекордные 18 млн т нефти и нефтепродуктов
Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан
Жара в Европе сменилась бурями с градом, в США по-прежнему аномально высокие температуры
Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев посещает Физулинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС