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Регион 20.07.2023 23:07

ЕС будет стремиться к активизации отношений с Турцией на основе взаимных интересов - Боррель

В Брюсселе убеждены во взаимной пользе прочных отношений между Евросоюзом и Турцией, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы согласны, что Евросоюз должен взаимодействовать с Турцией на основе взаимных интересов, чтобы попытаться урегулировать нынешние разногласия. И совет просил меня постараться реализовать эту цель", - сказал глава дипломатии Евросоюза в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Обсуждение отношений с Турцией, пояснил Боррель, состоялось в свете подготовки доклада, который он готовит вместе с Европейской комиссией для глав государств и правительств стран ЕС по поручению Европейского совета 29-30 июня.

Совместный интерес сторон, по словам Борреля, заключается в надежной деэскалации в Восточном Средиземноморье, которая послужит безопасности и стабильности всего региона.

"Решение кипрского вопроса в соответствии с резолюциями ООН по данной проблеме будет ключевым элементом для возобновления взаимодействия с Турцией. Как и уважение основополагающих свобод и ценностей, определенных в Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Отвечая на вопрос, Боррель отметил, что взаимный интерес подразумевает то, что и у Турции есть вопросы к Европейскому союзу. Он привел в качестве примера самых важных из них пересмотр соглашения о таможенном союзе и либерализацию визового режима.

"Признавая это, мы, прежде всего, ожидаем снижения напряженности на востоке Средиземноморья и возможности возобновления переговоров для решения вопроса Кипра на основе позиции ООН", - повторил главный дипломат ЕС.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, АКТИВИЗАЦИЯ


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