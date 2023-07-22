Украине понадобятся столетия для разминирования всей территории страны

Разминирование украинской территории после окончания конфликта займет 757 лет. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на прогнозы экспертов.

«Территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, разминирование, осуществляемое примерно 500 командами, займет 757 лет», — говорится в материале статьи.

Директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер назвал «беспрецедентным» количество боеприпасов на украинской земле за последние 30 лет.