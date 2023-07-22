Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Дальнее зарубежье 22.07.2023 21:00

Украине понадобятся столетия для разминирования всей территории страны

Разминирование украинской территории после окончания конфликта займет 757 лет. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на прогнозы экспертов.

«Территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, разминирование, осуществляемое примерно 500 командами, займет 757 лет», — говорится в материале статьи.

Директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер назвал «беспрецедентным» количество боеприпасов на украинской земле за последние 30 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИНЫ


Похожие новости


Более 40% всей территории Украины заминировано

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az